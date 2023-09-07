Японца впервые посадили в тюрьму за нарушение авторских прав на YouTube

В мае 2023 года правоохранители задержали японца по имени Ёсида Синобу. Поводом стало то, что мужчина загружал ролики на YouTube с включённой монетизацией без разрешения правообладателей

С сентября 2019 года по май 2022 года Синобу загрузил три подобных видео. Первое содержало спойлеры к концовке визуальной новеллы Steins;Gate: My Darling's Embrace, а второе представляло собой отредактированный ролик с кадрами из аниме Spy x Family.

По словам мужчины, он не преследовал корыстных целей. Ему просто хотелось, чтобы кто-то оценил его хобби.

Ёсиду Синобу приговорили к двум годам тюрьмы, условному осуждению сроком на пять лет и штрафу в миллион иен. Это первый случай в Японии, когда за нарушение авторских прав на YouTube человека приговорили к реальному сроку.