Японца впервые посадили в тюрьму за нарушение авторских прав на YouTube

В мае 2023 года правоохранители задержали японца по имени Ёсида Синобу. Поводом стало то, что мужчина загружал ролики на YouTube с включённой монетизацией без разрешения правообладателей
С сентября 2019 года по май 2022 года Синобу загрузил три подобных видео. Первое содержало спойлеры к концовке визуальной новеллы Steins;Gate: My Darling's Embrace, а второе представляло собой отредактированный ролик с кадрами из аниме Spy x Family.
По словам мужчины, он не преследовал корыстных целей. Ему просто хотелось, чтобы кто-то оценил его хобби.
Ёсиду Синобу приговорили к двум годам тюрьмы, условному осуждению сроком на пять лет и штрафу в миллион иен. Это первый случай в Японии, когда за нарушение авторских прав на YouTube человека приговорили к реальному сроку.
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