Baldur's Gate 3 стала самой высокооценённой игрой для PS5 за всё время

Пару дней назад Baldur's Gate 3 добралась до владельцев PS5. Шум вокруг игры во время релиза на ПК сделал своё дело, и ролевой тайтл Larian стал самой высокооценённой игрой для PS5 за всё время.

Общий балл среди оценок критиков на Metacritic составил 97 из 100. Следом за Baldur's Gate 3 идут Elden Ring с 96 баллами и обновлённая версия третьего «Ведьмака» — у него 94 балла.

Фото: Metacritic

Рейтинг самых высокооценённых игр на PS5 по версии Metacritic

Baldur's Gate 3 — 97 баллов. Elden Ring — 96 баллов. Некстген-версия «Ведьмака 3» — 94 балла. God of War Ragnarok — 94 балла. Hades — 93 балла. Tetris Effect: Connected — 93 балла. Ремейк Resident Evil 4 — 93 балл. Ремейк Demon's Souls — 92 балла. Street Fighter 6 — 92 балла. Persona 5 Royal — 91 балл.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. Тайтл осенью выпустят и на Xbox Series, но точная дата пока неизвестна.