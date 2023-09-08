Baldur's Gate 3 стала самой высокооценённой игрой для PS5 за всё время
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Пару дней назад Baldur's Gate 3 добралась до владельцев PS5. Шум вокруг игры во время релиза на ПК сделал своё дело, и ролевой тайтл Larian стал самой высокооценённой игрой для PS5 за всё время.
Общий балл среди оценок критиков на Metacritic составил 97 из 100. Следом за Baldur's Gate 3 идут Elden Ring с 96 баллами и обновлённая версия третьего «Ведьмака» — у него 94 балла.
Фото: Metacritic
Рейтинг самых высокооценённых игр на PS5 по версии Metacritic
- Baldur's Gate 3 — 97 баллов.
- Elden Ring — 96 баллов.
- Некстген-версия «Ведьмака 3» — 94 балла.
- God of War Ragnarok — 94 балла.
- Hades — 93 балла.
- Tetris Effect: Connected — 93 балла.
- Ремейк Resident Evil 4 — 93 балл.
- Ремейк Demon's Souls — 92 балла.
- Street Fighter 6 — 92 балла.
- Persona 5 Royal — 91 балл.
Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. Тайтл осенью выпустят и на Xbox Series, но точная дата пока неизвестна.
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