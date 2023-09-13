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Илон Маск «заставлял» Эмбер Хёрд косплеить Ангела из Overwatch

Илон Маск «заставлял» Эмбер Хёрд косплеить Ангела из Overwatch
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Автор биографической книги об Илоне Маске и писатель Уолтер Айзексон рассказал занимательную историю о миллиардере. Оказывается, предприниматель оказался настолько большим фанатом Overwatch, что попросил свою возлюбленную Эмбер Хёрд перевоплотиться в Ангела — одного из самых популярных персонажей игры.

Отмечается, что Маск заметил сходство своей девушки с героиней Overwatch на съёмках «Аквамена». В результате Хёрд согласилась и два месяца создавала костюм для своего будущего косплея — результат показал сам предприниматель, выложив фотографию в своём «твиттере».

Эмбер Хёрд в костюме Ангела из Overwatch

Эмбер Хёрд в костюме Ангела из Overwatch

Фото: «Твиттер»

Однако даже такая преданность своему партнёру не спасла пару от расставания. Впоследствии девушка начала встречаться с Джонни Деппом, что привело к обвинениям в нанесении побоев в сторону актёра. Артист в итоге был полностью оправдан по результатам судебных разбирательств в июне 2022 года.

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