Илон Маск «заставлял» Эмбер Хёрд косплеить Ангела из Overwatch

Автор биографической книги об Илоне Маске и писатель Уолтер Айзексон рассказал занимательную историю о миллиардере. Оказывается, предприниматель оказался настолько большим фанатом Overwatch, что попросил свою возлюбленную Эмбер Хёрд перевоплотиться в Ангела — одного из самых популярных персонажей игры.
Отмечается, что Маск заметил сходство своей девушки с героиней Overwatch на съёмках «Аквамена». В результате Хёрд согласилась и два месяца создавала костюм для своего будущего косплея — результат показал сам предприниматель, выложив фотографию в своём «твиттере».
Эмбер Хёрд в костюме Ангела из Overwatch
Фото: «Твиттер»
Однако даже такая преданность своему партнёру не спасла пару от расставания. Впоследствии девушка начала встречаться с Джонни Деппом, что привело к обвинениям в нанесении побоев в сторону актёра. Артист в итоге был полностью оправдан по результатам судебных разбирательств в июне 2022 года.
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