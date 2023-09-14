Опубликованы все ролики из сюжетной кампании Mortal Kombat 1
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Портал IGN опубликовал абсолютно все катсцены из сюжетного режима грядущей Mortal Kombat 1. Игрофильм из будущего файтинга можно посмотреть в разрешении 4К, а его длительность составляет 3 часа и 41 минуту. Судя по всему, на прохождение одиночного режима потребуется примерно пять-шесть часов.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Mortal Kombat 1 выступит мягким перезапуском вселенной «Смертельной битвы» и расскажет историю Лю Кана, бога огня. Именно он выступит главным протагонистом файтинга, а его сюжетная линия задаст вектор будущим частям серии.
Полноценный релиз игры состоится 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Владельцы премиального издания смогут начать играть уже 14-го числа.
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