Опубликованы все ролики из сюжетной кампании Mortal Kombat 1

Портал IGN опубликовал абсолютно все катсцены из сюжетного режима грядущей Mortal Kombat 1. Игрофильм из будущего файтинга можно посмотреть в разрешении 4К, а его длительность составляет 3 часа и 41 минуту. Судя по всему, на прохождение одиночного режима потребуется примерно пять-шесть часов.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Mortal Kombat 1 выступит мягким перезапуском вселенной «Смертельной битвы» и расскажет историю Лю Кана, бога огня. Именно он выступит главным протагонистом файтинга, а его сюжетная линия задаст вектор будущим частям серии.

Полноценный релиз игры состоится 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Владельцы премиального издания смогут начать играть уже 14-го числа.