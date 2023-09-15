Вышел новый трейлер «Человека-паука 2» c полётами на паутине по Нью-Йорку

Sony выпустила новый трейлер «Человека-паука 2», в котором поделилась свежими деталями экшена. В небольшом ролике авторы сфокусировались на технических особенностях продолжения приключения Дружелюбных соседей.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Так, Нью-Йорк в продолжении будет в два раза больше, чем в игре 2018 года. Геймеры смогут переключаться между Питером Паркером и Майлзом Моралесом по нажатию одной кнопки — смена героев будет происходить моментально. Пользователей также ждёт огромное количество костюмов для супергероев: от нарядов из фильмов Marvel до одежды из комиксов.

«Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PS5. Тайтл выйдет полностью на русском языке.