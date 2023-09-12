Звукорежиссёр игры «Человек-паук 2» уверен, что геймеры к ней не готовы

Уже совсем скоро состоится релиз игры «Человек-паук 2», поэтому звукорежиссёр проекта Джереми Вуайо подлил масла в огонь. Он заявил, что геймеры просто не готовы к тому, что приготовили для них разработчики.

По словам Вуайо, «Человек-паук 2» — лучшая игра Insomniac Games на сегодняшний день.

Просто хочу уделить минутку, чтобы поприветствовать потрясающую звуковую команду Insomniac — такую замечательную и талантливую группу людей, с которыми приятно работать бок о бок. Я не уверен, что мир полностью готов к тому, что они собираются выпустить — это потрясающая и, по моему скромному мнению, лучшая их работа на сегодняшний день. Удачи вам добраться до финиша!

«Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PS5. Тайтл должен получить полную поддержку русского языка.