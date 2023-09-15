В «Твиттере» появилась новая полезная функция

Илон Маск объявил, что в «Твиттере» появилась новая функция. У всех пользователей есть возможность скрыть понравившиеся публикации со своего профиля. До этого видеть лайкнутые посты мог каждый пользователь соцсети.

Ранее чтобы увидеть понравившиеся публикации, достаточно было перейти в профиль и выбрать вкладку «Нравится». Теперь же эту информацию можно скрыть от чужих глаз. Об обновлении Маск сообщил на своей странице в «Твиттере».

Теперь вы можете скрывать свои лайки.

Илон Маск обещал, что в скором времени в «Твиттере» появится функция аудио- и видеозвонков. Когда именно это случится, неизвестно, но миллиардер призывал внимательно следить за новостями, чтобы узнать о появлении функции первым.