В «Твиттере» появилась новая полезная функция
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Илон Маск объявил, что в «Твиттере» появилась новая функция. У всех пользователей есть возможность скрыть понравившиеся публикации со своего профиля. До этого видеть лайкнутые посты мог каждый пользователь соцсети.
Ранее чтобы увидеть понравившиеся публикации, достаточно было перейти в профиль и выбрать вкладку «Нравится». Теперь же эту информацию можно скрыть от чужих глаз. Об обновлении Маск сообщил на своей странице в «Твиттере».
Теперь вы можете скрывать свои лайки.
Илон Маск обещал, что в скором времени в «Твиттере» появится функция аудио- и видеозвонков. Когда именно это случится, неизвестно, но миллиардер призывал внимательно следить за новостями, чтобы узнать о появлении функции первым.
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