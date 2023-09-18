Apple выпустит новый апдейт для iPhone 12 — он снизит уровень излучения смартфона

В середине сентября iPhone 12 внезапно сняли с продаж во Франции. Всему виной оказалось слишком сильное электромагнитное излучение, которое обнаружили эксперты из Национального агентства по частотам. В ведомстве призвали Apple обратить на ситуацию пристальное внимание и как можно скорее выпустить обновление, уменьшающее негативный эффект на пользователей.
В компании Тима Кука заявили, что не согласны с выводами Национального агентства по частотам Франции, однако всё же согласились выпустить специальное обновление для iPhone 12. В ближайшее время для смартфонов выйдет апдейт, который снизит уровень излучения от смартфонов до французских стандартов.
Тем временем на сайте Всемирной организации здравоохранения говорится, что нет никаких доказательств, позволяющих сделать вывод о том, что воздействие электромагнитных полей низкого уровня вредно для человека.
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