В России открыли предзаказы на портативный ПК ASUS ROG Ally — конкурента Steam Deck

Сеть электроники DNS объявила о старте предзаказа портативного игрового компьютера ASUS ROG Ally, который ещё до релиза называли одним из главных конкурентов Steam Deck. Начало продаж в России назначено на 29 сентября.

Цена устройства в России составила 89 990 рублей. Это немного выше, чем в Европе (€ 799 или около 82 тысяч рублей), но существенно дороже, чем в США без учёта налогов ($ 699 или 67 тысяч рублей).

Преимуществами «портативки» ASUS перед Steam Deck являются операционная система Windows 11 (можно запускать игры из любых магазинов), мощный процессор AMD Ryzen Z1 Extreme и яркий большой экран.

В то же время цена ASUS ROG Ally заметно выше (Steam Deck в России можно купить за 50–60 тысяч), а экран и железо потребляют слишком много энергии — в автономном режиме ROG Ally работает лишь 2,5 часа, тогда как Steam Deck может функционировать до 5–6 часов без зарядки.