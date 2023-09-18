Илон Маск может сделать «Твиттер» платным для всех пользователей

В разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху глава «Твиттера» Илон Маск заявил, что рассматривает возможность сделать социальную сеть платной для всех пользователей. Финальное решение он ещё не принял, однако, по его мнению, это может полностью решить проблему с бот-аккаунтами.

Миллиардер отметил, что если всё же сделает «Твиттер» платным, то базовая подписка будет дешевле Premium-версии, которая сейчас стоит $ 8 в месяц. Сколько именно она может стоить, неизвестно.

Интересно, что это уже не первая попытка Илона Маска сделать «Твиттер» платным для всех. Осенью 2022 года издание Platformer сообщало, что предприниматель рассматривал введение некой услуги, которая установит ежемесячный лимит на бесплатное пользование социальной сетью.