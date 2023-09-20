Разработка «Человека-паука 2» от Insomniac Games завершена

20 сентября, ровно за месяц до выхода игры, разработчики из Insomniac Games объявили о завершении разработки «Человека-паука 2». В ближайшее время авторы отправят файлы с игрой в печать, а затем они окажутся на дисках. Однако это не значит, что авторы перестанут работать над проектом — создатели уже наверняка приступили к работе над патчем первого дня, который может выйти ещё до релиза экшена.

В честь завершения разработки авторы опубликовали ролик, в котором актёры озвучки в лице Наджи Джетера, Юрия Ловенталя, Лоры Бэйли и Тони Тодда поблагодарили геймеров за ожидание и пожелали им приятной игры. Артисты заявили, что работать над «Человеком-пауком 2» было для них большим удовольствием, отметив неоценимый вклад Insomniac Games.

Релиз «Человека-паука 2» состоится 20 октября только на PS5. Тайтл выйдет полностью на русском языке.