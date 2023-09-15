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60 FPS, рейтрейсинг и увлекательные битвы с боссами — новые детали «Человека-паука 2»

15 сентября мировые издания выпустили превью «Человека-паука 2» от Insomniac Games. Журналисты поиграли в грядущий экшен около трёх часов и взяли интервью у разработчиков, которые поделились новыми деталями игры. Мы выбрали главное из материалов.

На прохождение «Человека-паука 2» уйдёт примерно 15-20 часов — столько же занимало прохождение первой части. На полную зачистку карты со всеми побочными заданиями уйдёт в два-три раза больше времени.

В игре будет три графических режима: с 30 FPS, с 40 FPS и с 60 FPS. Во всех трёх будет включена трассировка лучей — как и в ремастере первой части и «Майлзе Моралесе».

Костюм симбиота сыграет важную часть в геймплее второй части — его умения можно будет комбинировать с любым нарядом супергероя.

Фото: Sony

Питер Паркер и Майлз Моралес смогут наткнуться друг на друга во время предотвращения самых разных преступлений и выполнить задание вместе.

Игроки смогут включить или отключить урон от падения с большой высоты.

У боссов теперь будет шкала здоровья — игроки всегда будут знать, сколько ударов им осталось нанести для победы над противником.

Сами сражения с боссами станут куда глубже оригинала — журналисты особенно отметили эпичный бой с Ящером.

Фото: Sony

В игре будет более 65 костюмов: от нарядов из комиксов до снаряжения Тома Холланда в трилогии Marvel.

«Человек-паук 2» куда мрачнее первой части, однако в ней всё же будут юмор, шутки и другие позитивные моменты.

Журналисты особенно отметили графику: сиквел выглядит куда ярче, детализированнее и современнее первой части.

Релиз «Человека-паука 2» состоится 20 октября только на PS5. Игра выйдет полностью на русском языке.