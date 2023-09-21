Критикам не понравился сериал «Континенталь», приквел «Джона Уика»
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Вчера в Сети появились рецензии сериала «Континенталь», который выступает спин-оффом «Джона Уика». Судя по отзывам критиков, шоу получилось слабеньким почти во всём.
На сайте Rotten Tomatoes у проекта 54% свежести на основе 41 рецензии. По большей части критики пришли к мнению, что если вы действительно соскучились по вселенной «Джона Уика», то, возможно, оцените шоу, но в остальном оно в разы слабее оригинала.
Фото: Rotten Tomatoes
Этот сериал — эквивалент бюджетного отеля: дешёвый, лишённый очарования и заурядный.
Персонажи довольно пустые, сцены с экшеном слабые. Сценаристы будто бы не заинтересованы в оправдании своих решений или выходе за рамки простых и даже неуклюжих диалогов.
Хотя этот трёхсерийный проект убедил меня в том, что франшиза «Джон Уик» может существовать и после Киану Ривза, это совершенно неправильное направление. Очень медленный темп и отсутствие зрелищных сцен с драками убили это шоу.
Сериал стартует на Peacock 22 сентября. В этот день выйдет первый эпизод, а остальные два будут выпускать раз в неделю.
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