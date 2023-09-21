NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
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21 сентября NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт под версией 537.42. Апдейт в первую очередь «обеспечивает наилучший игровой опыт» в Phantom Liberty — грядущем дополнении для Cyberpunk 2077. Скачать драйвер можно на официальном сайте компании.
Так, в новом драйвере компания обеспечила стабильную работу технологии DLSS 3.5, которая улучшает качество изображения при использовании этой опции вместе с трассировкой лучей. Кроме того, обновление улучшает работу Warhaven, Witchfire и Party Animals — недавно вышедших ПК-проектов.
Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет уже 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Патч 2.0 со множеством изменений появится на пять дней раньше — 21-го числа.
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