Аддон Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 протестировали на 25 видеокартах

Издание TechPowerUp опубликовало результаты тестирования дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Специалисты проверили работу аддона на большинстве современных видеокарт и пришли к выводу, что производительность DLC практически не изменилась по сравнению с оригинальной игрой.
Так, в разрешении 1080р на максимальных настройках без трассировки лучей Phantom Liberty работает при стабильных 60 FPS на видеокартах уровня GeForce RTX 3070 или Radeon RX 7600. Обладателям ПК с менее производительными чипами придётся снизить настройки графики для обеспечения плавного игрового процесса.
Разрешение 1080p
Фото: Techpowerup
Для стабильной частоты кадров при разрешении 1440p понадобится видеокарта уровня GeForce RTX 3090 Ti или Radeon RX 6800 XT.
Разрешение 1440p
Фото: Techpowerup
Для игры в 4К-разрешении со стабильными 60 кадрами в секунду понадобится GeForce RTX 4090 и включенная опция DLSS 3. Без неё даже самая мощная видеокарта на данный момент не справляется со стабильными 60 FPS при 4К-разрешении в Phantom Liberty.
Разрешение 4K
Фото: Techpowerup
Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет уже 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Патч 2.0 со множеством изменений выйдет на пять дней раньше — 21-го числа.
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