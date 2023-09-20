Аддон Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 протестировали на 25 видеокартах

Издание TechPowerUp опубликовало результаты тестирования дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Специалисты проверили работу аддона на большинстве современных видеокарт и пришли к выводу, что производительность DLC практически не изменилась по сравнению с оригинальной игрой.

Тесты на видеокартах линейки RTX 4000 проводились с использованием технологии DLSS 3. Именно поэтому общие результаты новых чипов куда выше, чем показатели прошлых поколений чипов NVIDIA.

Так, в разрешении 1080р на максимальных настройках без трассировки лучей Phantom Liberty работает при стабильных 60 FPS на видеокартах уровня GeForce RTX 3070 или Radeon RX 7600. Обладателям ПК с менее производительными чипами придётся снизить настройки графики для обеспечения плавного игрового процесса.

Разрешение 1080p Фото: Techpowerup

Для стабильной частоты кадров при разрешении 1440p понадобится видеокарта уровня GeForce RTX 3090 Ti или Radeon RX 6800 XT.

Разрешение 1440p Фото: Techpowerup

Для игры в 4К-разрешении со стабильными 60 кадрами в секунду понадобится GeForce RTX 4090 и включенная опция DLSS 3. Без неё даже самая мощная видеокарта на данный момент не справляется со стабильными 60 FPS при 4К-разрешении в Phantom Liberty.

Разрешение 4K Фото: Techpowerup

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет уже 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Патч 2.0 со множеством изменений выйдет на пять дней раньше — 21-го числа.