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В России появилось больше людей, готовых платить за фильмы и музыку в Сети

В России появилось больше людей, готовых платить за фильмы и музыку в Сети
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По информации газеты «Ведомости», за пять лет доля россиян, считающих, что они не готовы платить за фильмы и музыку в Сети, снизилась на 19%. Однако до сих пор около 52% жителей страны не готовы это делать, поскольку считают свой уровень жизни не таким высоким.

Доля респондентов, согласных с тем, что фильмы, музыка, книги – это такие же товары, как и материальные блага, увеличилась до 34%. Хотя в 2018 году эта доля составляла всего 19%.

Есть информация и касательно того, как россияне относятся к пиратскому контенту. Согласно данным, за прошедшие пять лет количество жителей России, предпочитающих пиратскую копию просмотру в кино, выросло с 16% до 36%.

Также отмечается, что отношение россиян к мерам борьбы с интернет-пиратством за пять лет практически не изменилось.

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