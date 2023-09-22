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Valve: Steam Deck 2 выйдет не раньше 2026 года

Valve: Steam Deck 2 выйдет не раньше 2026 года
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Инженер Valve Пьер-Лу Гриффе дал интервью журналистам изданий The Verge и CNBC. В ходе беседы сотрудник компании заявил, что геймерам не стоит ожидать выхода Steam Deck 2 раньше 2026 года.

По словам Гриффе, Valve хочет сделать серьёзный скачок в производительности без ущерба времени автономной работы консоли. Инженер уверен, что в ближайшие пару лет реализовать подобное не получится.

Я не ожидаю, что такой скачок будет возможен в ближайшие пару лет, но мы продолжим следить за инновациями в области архитектур и производственных процессов, чтобы понять, куда стоит двигаться дальше.

Также представитель Valve подчеркнул, что для компании важно поддерживать платформу с единой конфигурацией — это удобно как разработчикам, так и игрокам.

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