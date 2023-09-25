Магазины Apple не рекомендуют заряжать iPhone 15 кабелем от Android из-за риска возгорания

22 сентября в продажу поступил iPhone 15 — новое поколение смартфонов от Apple. Впервые в истории гаджеты вышли с разъёмом USB-C, который уже некоторое время используется в Android-устройствах. Это значит, что в теории пользователи могут больше не приобретать фирменную зарядку от Apple и обратить внимание на бюджетные варианты от сторонних брендов.
Однако представители фирменного магазина Apple в китайском городе Фушань порекомендовали использовать только оригинальные или проверенные кабели для зарядки iPhone 15. По их словам, использование проводов для Android-устройств может привести к перегреву смартфона и его поломке из-за «меньшего зазора между контактами проводов».
В дальнейшем о возможных неполадках с зарядкой iPhone 15 при использовании кабелей для Android сообщили и другие китайские магазины. Сама Apple не делала подобных заявлений и не комментировала информацию, полученную от фирменных магазинов из Китая.
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