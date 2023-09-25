В AppStore появилась страница игры Resident Evil 4 Remake — цена составляет 5000 рублей

В цифровом магазине приложений AppStore появилась страница Resident Evil 4 Remake — ранее было объявлено, что игра выйдет на iPhone 15 Pro.
Обновлённая версия культового хоррора доступна для покупки в российской версии AppStore и обойдётся в 5000 рублей. В Турции цена чуть дешевле (1249 лир или примерно 4,4 тысячи рублей), в США — чуть дороже ($ 60 или 5,8 тысячи рублей). Будет доступна бесплатная пробная версия на 30 минут.
Фото: AppStore
Согласно информации на странице, RE4 Remake будет доступна на iPhone 15 Pro, iPadOS 17, macOS 13 и более новых версиях устройств. Указана и дата релиза — 31 декабря, но это, вероятно, просто «заглушка» до официального анонса.
Во время презентации iPhone 15 Pro производители смартфона объявили, что на телефоне можно будет запустить Assassin's Creed Mirage, Death Stranding и ряд других современных игр.
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