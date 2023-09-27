Криптобиржа Binance полностью уйдёт из России
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Криптовалютная биржа Binance объявила о полном уходе из России. В ближайшее время компания продаст российский бизнес централизованному криптообменнику CommEX, после чего не будет получать никакой прибыли из РФ и не сможет обратно выкупить свои доли.
В ближайшие месяцы Binance отключит оставшиеся биржевые сервисы, а полноценный переход всех российских активов из одной компании в другую займёт до года.
Смотря в будущее, мы признаём, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований. Мы по-прежнему уверены в долгосрочном развитии индустрии Web3 на глобальном уровне и собираемся направить нашу энергию на развитие Binance в более чем ста странах, где ведём деятельность.
Криптовалютная биржа Binance стала одной из самых популярных площадок для покупок игр на ПК и консолях, а также для проведения транзакций в иностранной валюте с весны 2022 года. С тех пор площадка ввела множество ограничений для россиян, включая запрет на покупку любой валюты, кроме рубля.
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