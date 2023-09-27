Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Криптобиржа Binance полностью уйдёт из России

Криптобиржа Binance полностью уйдёт из России
Аудио-версия:
Комментарии

Криптовалютная биржа Binance объявила о полном уходе из России. В ближайшее время компания продаст российский бизнес централизованному криптообменнику CommEX, после чего не будет получать никакой прибыли из РФ и не сможет обратно выкупить свои доли.

В ближайшие месяцы Binance отключит оставшиеся биржевые сервисы, а полноценный переход всех российских активов из одной компании в другую займёт до года.

Смотря в будущее, мы признаём, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований. Мы по-прежнему уверены в долгосрочном развитии индустрии Web3 на глобальном уровне и собираемся направить нашу энергию на развитие Binance в более чем ста странах, где ведём деятельность.

Криптовалютная биржа Binance стала одной из самых популярных площадок для покупок игр на ПК и консолях, а также для проведения транзакций в иностранной валюте с весны 2022 года. С тех пор площадка ввела множество ограничений для россиян, включая запрет на покупку любой валюты, кроме рубля.

Материалы по теме
Binance больше не даёт покупать лиры в России: он нужен для пополнения OlduBil
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android