Binance больше не даёт покупать лиры в России: он нужен для пополнения OlduBil

Сегодня вечером, 25 августа, пользователи из России пожаловались, что биржа Binance запретила покупку турецкой лиры за криптовалюту по P2P-сделкам. Таким образом, многие в РФ пополняли виртуальные турецкие карты (Oldibul, Ozan и другие), покупая игры в Steam, Xbox Store и PlayStation Store.

Некоторые сообщают, что Binance полностью заблокировал нерублёвые P2P-операции для граждан России. Это означает, что пользователи не смогут совершать обмены криптодолларов на лиры с использованием биржи при регистрации из России.

Сама площадка ещё не делала никаких заявлений, но всевозможные соцсети и платформы уже наполнены жалобами на ошибку.

Как выглядит ошибка Фото: «Чемпионат»

В мае клиентам криптобиржи Binance из России вернули возможность пополнять депозиты российскими банковскими картами, а также с цифровых кошельков Qiwi.