Binance больше не даёт покупать лиры в России: он нужен для пополнения OlduBil

Сегодня вечером, 25 августа, пользователи из России пожаловались, что биржа Binance запретила покупку турецкой лиры за криптовалюту по P2P-сделкам. Таким образом, многие в РФ пополняли виртуальные турецкие карты (Oldibul, Ozan и другие), покупая игры в Steam, Xbox Store и PlayStation Store.
Некоторые сообщают, что Binance полностью заблокировал нерублёвые P2P-операции для граждан России. Это означает, что пользователи не смогут совершать обмены криптодолларов на лиры с использованием биржи при регистрации из России.
Сама площадка ещё не делала никаких заявлений, но всевозможные соцсети и платформы уже наполнены жалобами на ошибку.
Как выглядит ошибка
Фото: «Чемпионат»
В мае клиентам криптобиржи Binance из России вернули возможность пополнять депозиты российскими банковскими картами, а также с цифровых кошельков Qiwi.
- 25 августа 2023
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