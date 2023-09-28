В Counter-Strike 2 каждую неделю будет дарить по два подарка

Первые игроки Counter-Strike 2 при запуске обнаружили, что Valve изменила систему наград в шутере — если раньше игроки чуть ли не случайным образом получали какой-то подарок за повышение ранга, то теперь приз можно выбрать, причём из четырёх предложенных.
При этом до повышения ранга вы не узнаете, какие награды будут доступны для выбора — их покажут только после получения уровня. Вот, например, как выглядит выбор:
Пример наград в CS2
Фото: Valve
А вот как выглядит меню наград до повышения ранга — просто четыре слота с наградами, которые скрыты вопросительными знаками.
Скрытые награды CS2
Фото: Valve
Counter-Strike 2 вышла 27 сентября — шутер доступен только на ПК в магазине Steam. Игрокам Counter-Strike: Global Offensive, которую и заменила CS2, подарили памятную награду.
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