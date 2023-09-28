В Counter-Strike 2 ветеранам CS:GO дарят памятную награду

Игроки в Counter-Strike: Global Offensive получат памятную награду после официального релиза новой версии шутера под названием CS2.

После запуска масштабного обновления CS:GO запускавшие старую игру смогут забрать новый предмет — медаль, которая останется в инвентаре Counter-Strike 2.

Фото: Valve

Вечером 27 сентября компания Valve официально выпустила Counter-Strike 2 — большое обновление для популярного онлайн-шутера Counter-Strike: Global Offensive. В числе прочего были изменены система раундов в матче, работа дымовых гранат, детали некоторых карт и графика.

CS2 полностью заменила CS:GO и уже доступна для скачивания всем желающим в Steam. Как и Global Offensive, вторая часть Counter-Strike полностью бесплатна.