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Умер актёр Майкл Гэмбон — Дамблдор из «Гарри Поттера»

Умер актёр Майкл Гэмбон — Дамблдор из «Гарри Поттера»
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28 сентября стало известно о смерти британского актёра Майкла Гэмбона — ему было 82 года. Информацию подтвердили супруга и сын артиста. Сообщается, что Гэмбон умер в больнице после приступа пневмонии.

Актёр наиболее известен зрителям по роли профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Впервые в образе он появился в третьей картине франшизы «Гарри Поттер и узник Азкабана», сменив Ричарда Харриса.

Любимый муж и отец, Майкл мирно скончался в больнице в окружении своей жены Энн и сына Фергюса после приступа пневмонии. Майклу было 82 года.

Также за свою карьеру Майкл Гэмбон снялся во множестве других картин: «Сонная Лощина», «Игрушки», «Король воров», «Король говорит!», «Секрет Черчилля» и так далее. Помимо этого, за его плечами огромное количество ролей в разных сериалах и спектаклях.

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