Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали предзаказы Lenovo Legion Go — конкурента Steam Deck на Windows 11

Стартовали предзаказы Lenovo Legion Go — конкурента Steam Deck на Windows 11
Аудио-версия:
Комментарии

В начале октября Lenovo открыла предзаказы на Legion Go — портативный игровой компьютер, вдохновлённый Steam Deck. Устройство уже можно приобрести в двух вариантах: с 512 ГБ внутренней памяти за $ 700 (около 70 тыс. рублей) и с 1 ТБ внутренней памяти за $ 750 (около 75 тыс. рублей).

Устройство доберётся до первых покупателей уже 31 октября. Поступит ли устройство до России официально, неизвестно.

Характеристики Lenovo Legion Go

  • ОС: Windows 11
  • Дисплей: сенсорный 8,8-дюймовый QHD+, 2560х1600 пикселей с частотой обновления экрана 144 Гц
  • Процессор: AMD Ryzen Z1 Extreme с графикой AMD RDNA
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Встроенная память: 512 или 1024 ГБ с поддержкой MicroSD

Legion Go — более производительный конкурент Steam Deck на Windows 11. Одной из главных особенностей портативного ПК станут отсоединяемые контроллеры в стиле Nintendo Switch.

Материалы по теме
Видео
Lenovo представила мощный портативный ПК Legion Go — конкурента Steam Deck
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android