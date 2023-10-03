Стартовали предзаказы Lenovo Legion Go — конкурента Steam Deck на Windows 11

В начале октября Lenovo открыла предзаказы на Legion Go — портативный игровой компьютер, вдохновлённый Steam Deck. Устройство уже можно приобрести в двух вариантах: с 512 ГБ внутренней памяти за $ 700 (около 70 тыс. рублей) и с 1 ТБ внутренней памяти за $ 750 (около 75 тыс. рублей).

Устройство доберётся до первых покупателей уже 31 октября. Поступит ли устройство до России официально, неизвестно.

Характеристики Lenovo Legion Go

ОС: Windows 11

Дисплей: сенсорный 8,8-дюймовый QHD+, 2560х1600 пикселей с частотой обновления экрана 144 Гц

Процессор: AMD Ryzen Z1 Extreme с графикой AMD RDNA

Оперативная память: 16 ГБ

Встроенная память: 512 или 1024 ГБ с поддержкой MicroSD

Legion Go — более производительный конкурент Steam Deck на Windows 11. Одной из главных особенностей портативного ПК станут отсоединяемые контроллеры в стиле Nintendo Switch.