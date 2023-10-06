На YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры» вышел первый трейлер мультфильма «Объяснялкины» от блогера Сыендука. В производстве проекта помогали «Плюс Студия» и компания Nerds.
Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».
Согласно сюжету, семья подписывает контракт со стриминговым сервисом и должна снимать наупоп-шоу — по договору персонажи не могут постареть и умереть. Однако в определённый момент они решают разорвать контракт и саботировать процесс создания новых эпизодов программы.
Гланвых персонажей озвучили Дмитрий Сыендук, Виктория Зайцева и Полина Авдеенко. Евгений Блинников выступил режиссёром проекта, а Егор Лоскутов — шоураннером.
Премьера «Объяснялкиных» состоится 19 октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». В первый сезон мультсериала войдёт восемь эпизодов — хронометраж каждого составит 20 минут.