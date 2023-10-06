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Стартовала закрытая бета Call of Duty: Modern Warfare 3 для владельцев игры на PS4 и PS5

Вечером 6 октября стартовала закрытая бета Call of Duty: Modern Warfare 3 для владельцев игры на PS4 и PS5. В честь этого события разработчики шутера из Activision опубликовала новый трейлер мультиплеерного режима под песню Эминема.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Напомним, в рамках тестирования геймеры смогут устроить баталии на пяти картах: Favela, Estate, Skidrow, Rust и Highrise. Бета продлится вплоть до 7 октября.

Открытая бета на PS4 и PS5 пройдёт с 8 по 10 октября, а опробовать шутер на всех платформах игроки смогут с 14 по 16 число.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получит поддержку русской озвучки и субтитров.