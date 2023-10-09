Российская Deus Vult вышла на чемпионат мира по Mobile Legends, Umbrella Squad в wild-card

В Алма-Ате завершился Континентальный чемпионат MLBB по мобильной стратегии Mobile Legends: Bang Bang — главная региональная лига для команд стран СНГ, Грузии и Украины.

Победу одержал действующий чемпион — российская Deus Vult. В финальном матче команда Станислава SAWO Решняка выиграла у другой команды из России — Umbrella Squad. Серия завершилась со счётом 4-3, причём решающая игра затянулась более чем на 30 минут.

Deus Vult получит $ 11 тыс. и прямой слот на чемпионат мира M5 World Championship, который пройдёт в декабре в Малайзии и на Филиппинах. Umbrella Squad заработала $ 6,5 тыс. и сыграет в стадии вайлд-кард, которая намечена на конец ноября. Призовой фонд главного турнира года составит $ 900 тыс.