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Эксперт рассказал, как обезопасить свой «умный дом» от взлома злоумышленников

Эксперт рассказал, как обезопасить свой «умный дом» от взлома злоумышленников
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«Умные дома» в современности есть у многих людей. С помощью них жить становится чуть удобнее и легче, однако даже такие устройства подвержены опасности. Как сохранить безопасность «умных домов»? Об этом рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Шамиль Магомедов в беседе с изданием «Газета.Ru».

По его словам, нужно в первую очередь сбросить все заводские пароли. Важно, чтобы новое кодовое слово содержало как буквы, так и цифры, и символы. Также Магомедов дал ещё один совет для владельцев «умных домов».

Установите на роутер сложный пароль, регулярно проверяйте сеть на подключение неопознанных устройств. В настройках безопасности Wi-Fi необходимо включить шифрование сети по стандарту WPA2.

Ещё эксперт отметил важность установки обособленной подсети, изолированной от основной. Это нужно для того, чтобы в случае взлома некоторых устройств остальные не пострадали.

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