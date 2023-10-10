В Battlefield 2042 стартовал шестой сезон с новой картой, оружием и другими изменениями

Во вторник, 10 октября, в шутере Battlefield 2042 начался новый сезон — он станет самым продолжительным в истории игры и завершится 30 января 2024 года.

Главным нововведением шестого сезона стала новая карта Redacted — полностью закрытая локация, которая будет расположена в Шотландии.

Помимо этого, в Battlefield 2042 появились несколько видов оружия: винтовки VHX D3 и G428 DMR, а также полуавтоматический пистолет L9CZ. В игре стал доступен новый двухместный транспорт и гаджет, который позволяет делиться с другими игроками патронами и аптечками.

Фото: DICE

К старту сезона также будут приурочены бесплатные выходные. С 12 по 16 октября игроки смогут опробовать нововведения в Battlefield 2042, не покупая копию игры.