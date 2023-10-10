«ПСЖ» подписал состав Quest Esports по Dota 2 с тренером из России

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сообщил о начале сотрудничества с командой Quest Esports по Dota 2 перед стартом чемпионата мира The International 2023.

Коллектив, который тренирует российский киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин, выступит на «Инте» под названием PSG.Quest в новой красно-синей форме.

Бренд-директор «ПСЖ» Фабьен Аллегре назвал соглашение крайне важным для клуба.

Сегодня мы с гордостью представляем нашу команду по Dota 2 — PSG.Quest, которая с гордостью будет представлять цвета клуба на крупнейших соревнованиях по видеоиграм. Мы стремимся стать частью мировой элиты киберспорта и хотим восхищать нетрадиционную футбольную аудиторию.

Фото: «ПСЖ»

С апреля 2018 года и до недавнего времени «ПСЖ» поддерживал китайскую команду LGD Gaming — под тегом PSG.LGD она дважды доходила до финала The International. Французский клуб также имеет действующее соглашение с PSG.Talon в «Лиге Легенд».