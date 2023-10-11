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В Rocket League запретят обмениваться предметами с другими игроками

В Rocket League запретят обмениваться предметами с другими игроками
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Разработчики гоночной футбольной аркады Rocket League из студии Psyonix объявили, что уже 5 декабря в игре будет отключена возможность передачи предметов. Это значит, что геймеры больше не смогут совершать обмены друг с другом, хотя такая опция была доступна с релиза проекта в июле 2015 года.

Авторы отметили, что приняли такие решение из-за политики материнской компании Epic Games, которая запрещает продавать или обменивать внутриигровые предметы. Это изменение, отметили разработчики, также открывает возможность добавить машины из Rocket League в другие игры.

Разработчики заверили, что все предметы, полученные в формате обмена до 5 декабря, останутся в инвентарях пользователей. А получить новые вещи теперь можно будет только в самой Rocket League — сторонние сервисы для покупки, продажи или обмена предметов также станут бессмысленными.

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