Epic Games работает над гоночной игрой по Rocket League — СМИ
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Издание TalkEsport сообщает, что компания Epic Games планирует выпустить новую игру по вселенной аркадного футбола Rocket League.
Источник утверждает, что Epic Games перераспределяет персонал, переводя многих на несколько больших проектов — среди них гоночная игра по мотивам Rocket League и новый сезон Fortnite.
При этом инсайдеры не отрицают варианта, при котором гоночный режим может выйти не как полноценный проект, а как большое дополнение к основной игре. Также неизвестны и другие детали этого проекта.
Rocket League — популярная онлайн-игра от Psyonix, в котором игроки соревнуются в футболе 3х3, управляя игрушечными автомобилями. В апреле прошлого года появлялась информация, что 2K Games планируют выпустить аналог про мотоциклы.
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