Epic Games работает над гоночной игрой по Rocket League — СМИ

Издание TalkEsport сообщает, что компания Epic Games планирует выпустить новую игру по вселенной аркадного футбола Rocket League.

Источник утверждает, что Epic Games перераспределяет персонал, переводя многих на несколько больших проектов — среди них гоночная игра по мотивам Rocket League и новый сезон Fortnite.

При этом инсайдеры не отрицают варианта, при котором гоночный режим может выйти не как полноценный проект, а как большое дополнение к основной игре. Также неизвестны и другие детали этого проекта.

Rocket League — популярная онлайн-игра от Psyonix, в котором игроки соревнуются в футболе 3х3, управляя игрушечными автомобилями. В апреле прошлого года появлялась информация, что 2K Games планируют выпустить аналог про мотоциклы.