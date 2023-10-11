Oppo представила бюджетный смартфон A2x c большой батареей и экраном 90 Гц

Китайская компания Oppo представила бюджетный смартфон A2x. Он поступит в продажу в Китае по цене от 1399 юаней (около 19 500 рублей). Гаджет выпустят в двух версиях: с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти или с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Oppo A2x получил 6,56-дюймовый дисплей с разрешением 1612×720 пикселей и частотой обновлений экрана 90 Гц. Смартфон работает на базе процессора SoC Dimensity 6020, который набирает более 400 тыс. баллов в бенчмарке Antutu. Кроме того, гаджет оснащён батареей на 5000 мА/ч с защитой от пыли и влаги по стандарту IP54, а также со сканером отпечатков пальцев, расположенным сбоку.

Основная камера в Oppo A2x получила 13 Мп с отдельным модулем для фонарика и вспышки, а фронтальная камера оказалась попроще — всего 5 Мп. Смартфон работает на базе Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1.