Утёк первый час «Человека-паука 2» для PS5 — за неделю до выхода игры

12 октября пользователи видеохостинга Vimeo под ником RealSalute опубликовал первый час из грядущего «Человека-паука 2» от Insomniac Games. Судя по видео, пользователь стримил игру на своём канале, после чего выложил запись в открытый доступ.

Посмотреть первый час «Человека-паука 2» можно по этой ссылке . Осторожно: спойлеры.

В самом ролике RealSalute рассказал, что получил диск с игрой раньше времени, отрицая свою причастность к разработчикам. Вполне возможно, что геймер купил игру раньше времени в одном из местных магазинов, — физические копии с проектом обычно приходят к ритейлерам заранее.

«Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PS5. В игре ожидается полноценная русская локализация с озвучкой и субтитрами.