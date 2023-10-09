Геймеры раскритиковали внешность персонажей из «Человека-паука 2» для PS5

Студия Insomniac Games представила второстепенных персонажей грядущего «Человека-паука 2» для PlayStation 5. В список попали знаменитые неигровые герои, включая Мэри Джейн Уотсон, Гарри и Нормана Озборнов, а также маму и друзей Майлза Моралеса.

Фото: Sony

Пользователи отреагировали на внешний вид персонажей неоднозначно. Кто-то вновь обратил внимание на изменения во внешности Мэри Джейн, однако по большей части геймеров не устроили общая стилистика и нехватка деталей на лицах героев, из-за чего возникает эффект «зловещей дoлины». А некоторые геймеры заявили, что персонажи выглядят так, будто их нарисовала нейросеть.

Они выглядят так, будто их нарисовала нейросеть.

Они сделали внешность персонажей ещё хуже?

Почему они выглядят так некрасиво? Почему они некрасивые?

Может быть, дело в освещении, но некоторые модели выглядят ужасно.

Мэри Джейн выглядит странно. Ни один рыжий человек не выглядит так, как она.

Что случилось с моделями персонажей?

Они похожи на ботов в GTA 5 из версии для PS3.

«Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PS5. В игре ожидается полноценная русская локализация с озвучкой и субтитрами.