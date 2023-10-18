Двукратный чемпион мира n0tail назвал своих фаворитов на The International 2023 по Dota 2

Датский экс-киберспортсмен Йохан n0tail Сундштайн, побеждавший на The International в 2018 и 2019 годах, назвал претендентов на победу на текущем чемпионате мира по Dota 2.

По мнению Нотейла, главными фаворитами The International 2023 являются команды из Западной и Восточной Европы.

Топ-3 команды на этом TI — Tundra Esports, Team Spirit и, может, Team Liquid или Gaimin Gladiators. Все из Европы. Это легко.

Сундштайн также считает, что LGD Gaming уступает не только коллективам из списка выше, но и российским 9Pandas и BetBoom Team.

Я так вижу ситуацию. Весь регион «Европа» окажется в топе, а потом уже все остальные. Это моё предсказание.

Российская 9Pandas и LGD Gaming из Китая встрется уже в первом раунде плей-офф 20 или 21 октября. Для RAMZES666 и Solo это будет уже четвёртый подобный матч в карьере.