Чемпион мира 2017 года MinD_ContRoL предсказал, кто сыграет в финале The International

Профессиональный киберспортсмен Иван MinD_ContRoL Бориславов в рамках блиц-опроса для YouTube-канала «Наша игра» назвал две команды, которые, по его мнению, сыграют в финале The International 2023 по Dota 2.

Чемпион мира по версии The International 2017 предположил, что титул в итоге разыграют российская Team Spirit и LGD Gaming из Китая.

MinD_ContRoL также назвал лучшего и худшего персонажей в Dota 2 на текущий момент — ими стали Spirit Breaker и Spectre соответственно.

Ранее своими прогнозами на плей-офф TI12 также поделился Нотейл: он тоже отнёс Team Spirit к фаворитам турнира, но считает, что LGD Gaming уступает многим другим командам из Западной и Восточной Европы — например, Tundra Esports и 9Pandas.