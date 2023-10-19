Roblox на PS4 и PS5 загрузили более 10 млн раз

Roblox добралась до PS4 и PS5 чуть больше недели назад, однако уже показывает впечатляющие результаты. Судя по всему, многие владельцы консолей Sony ждали, когда проект появится на платформе.

По информации журналиста Axios Стивена Тотило, число загрузок Roblox с момента релиза на PS4 и PS5 перевалило за 10 млн. По словам Тотило, данные ему предоставил один из разработчиков Roblox.

Roblox — это не столько игра, сколько платформа для творчества и создания собственных игр. Любой желающий может выступить в роли разработчика и сделать для Roblox что-то своё. В проект играют миллионы геймеров по всему миру.

Изначально Roblox не хотели выпускать на консолях Sony из-за боязни эксплуатации детей. Глава PlayStation Джим Райан лично говорил об этом.

Видео доступно на канале PlayStation. Права на видео принадлежат Roblox.