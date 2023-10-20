Режиссёр «Кингсмана» хотел снять новые «Звёздные войны» с героями оригинальной трилогии

Режиссёр фильмов «Пипец» и «Kingsman: Золотое кольцо» Мэттью Вон посетил подкаст Happy Sad Confused, в котором рассказал о планах снять ленту про Супермена и перезапуск «Звёздных войн» с другими актёрами в роли культовых персонажей.

По словам Вона, он бы с радостью рассказал историю по «Звёздным войнам», в центре которой были бы Люк, Лея и Хан Соло, но их бы сыграли другие актёры. К тому же постановщик понимает, что в этом нет ничего плохого, ведь современные тенденции это поддерживают.

«Звездные войны» — это про семью Скайуокеров, и именно это, я думаю, они забыли. Они блестяще показали себя на телевидении, но теперь нужен новый эпический фильм. Это то, что я бы сделал.

Что касается DC, Вон рассказал, что уже связывался с Джеймсоv Ганном и Питером Сафраном, но разговор ни к чему не привёл. Никакие проекты пока не обсуждаются. Также режиссёр подтвердил, что до выхода «Человека из стали» он общался с Warner Bros., чтобы договориться о съёмках ленты про Супермена. Помогал бы ему в этом автор комиксов Марк Миллар.

Мы с Марком сели и разработали трилогию, представили её Warner Bros. перед выходом «Человека из стали». Мы обсуждали, как снять трилогию о Супермене, но нам сказали, что им это не интересно. На этом всё и закончилось.

Также Вон в целом высказался про современную индустрию, подчеркнув, что в ней акцент делается на получении прибыли, что в итоге убивает отличные проекты. Притом, по мнению режиссёра, это касается кино, музыки и всего искусства в целом.

Следующим фильмом Вона станет шпионский боевик «Аргайл», который выйдет 2 февраля 2024 года.