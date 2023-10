«Дэрил Диксон» — первый сериал по «Ходячим мертвецам», который точно стоит смотреть

Изначально спин-офф про Дэрила Диксона казался самым неинтересным. Всё же молчаливый байкер-одиночка — не тот персонаж, который в одиночку затащит сериал. Такое под силу Рику, Нигану и другим харизматичным лидерам, к которым персонаж Нормана Ридуса не относится.

Удивительно, но сейчас именно история Дэрила — главная надежда «Ходячих». Новое шоу повторяет часть ошибок оригинального сериала, однако смотреть новинку всё равно интересно.

«Дэрил Диксон»: где смотреть?

Все шесть эпизодов вышли на AMC. Изначально не было ни озвучки, ни субтитров на русском, но теперь появилось много неофициальных переводов.

Видео доступно на YouTube-канале The Walkind Dead. Права на видео принадлежат AMC.

Дэрил попадает во Францию и сильно меняется

Всё начинается на побережье Франции, где волны толкают Дэрила к суше. Как он оказался так далеко от Америки? В какую беду попал? Рассказывать об этом будут крайне неторопливо.

Впрочем, мотивация не так важна, ведь сейчас герой мечтает только о дороге домой — ради этого ему приходится общаться с местными. Помочь могут монашки, но только в обмен на услугу. В их монастыре живёт уникальный ребёнок, который одновременно принадлежит мирам живых и мёртвых. Поэтому местные видят в юнце мессию, что возродит человечество, и просят отвести его в безопасное место.

Так и начинается роуд-муви в духе The Last of Us, где Дэрил и его подопечный пройдут всю Францию, попадут во множество передряг и сразятся с опасными злодеями.

Дэрил сменил байк на коня Фото: AMC

Главная особенность спин-оффа в качестве и осмысленности диалогов. «Ходячих» часто ругали за обилие болтовни, но «Дэрил Диксон» доказывает: проблема была не в разговорах, а в качестве сценария.

Чего стоят перебранки Нигана и Мэгги, которые длились много сезонов и перетекли в сольный сериал «Мёртвый город». Ниган там по-прежнему раскаивается, а Мэгги вроде бы прощает негодяя, но всё равно косо на него посматривает. Эту тему перемалывают так долго, что хочется воскликнуть: «Да сколько можно!» Ощущение, что сценаристам нужно тянуть хронометраж, но таланта хватает лишь на бесконечные повторения.

В новом сериале каждый диалог имеет смысл. Дэрил начинает путь одиночкой, который полагается лишь на себя и мало кому верит. Вот только вокруг появляются хорошие люди, которым нужен если не лидер, то хотя бы пример для подражания. Это вынуждает Дэрила меняться и открывать своё сердце.

Жизнь героя постоянно висит на волоске Фото: AMC

К примеру, во втором эпизоде герои встречают юнцов, заставших апокалипсис в детском саду. Теперь они выросли и превратили учреждение в крепость. Впервые оказавшись в их лагере, Дэрил думает исключительно о выживании, но со временем растёт над собой: подбадривает детей, даёт советы и даже читает трогательную молитву за обедом.

Уже к середине сезона героя будет не узнать. Чтобы подать ребёнку пример, он пощадит врага, а затем откажется от билета домой ради новых друзей. Вся эта трансформация подаётся через события, где персонажи спасаются благодаря взаимовыручке и отличным диалогам. Поэтому обвинять спин-офф в обилии болтовни бессмысленно.

В сериале полно ярких персонажей

Почти у всех новых спутников есть яркая черта, которая делает их запоминающимися. Взять хотя монашку Изабель: она нереально милая, но святошей её не назвать — всё же прошлое девушки полно грехов, а ради благой цели она пойдёт на преступление. К тому же между Изабель и Дэрилом чувствуется та самая «химия». Если герои делают что-то вместе, то смотреть точно будет интересно.

Юнец, которого сопровождает Дэрил, тоже хорош. Он не делает ничего выдающегося, но в мальчишке с первого эпизода чувствуются сила, мудрость, харизма. Поэтому задаёшься вопросом: «Может, он и правда способен возродить цивилизацию?»

Новые спутники Дэрила Фото: AMC

Отдельно стоит выделить российскую актрису Лукерью Ильяшенко. В её портфолио много отечественных хитов вроде «Вампиров средней полосы», «Химеры» и «Сладкой жизни» — теперь в списке примечательных проектов появились и «Ходячие мертвецы».

Актрисе досталась второстепенная, но яркая роль. Поначалу перед нами певица, которая зажигает в клубе и чувствует себя совершенно потерянной. К счастью, встреча с юным мессией меняет её жизнь и толкает на смелые поступки. Главной звездой сериала Лукерья не стала, однако смотреть на неё радостно.

Лукерья Ильяшенко в сериале Фото: AMC

Пожурить стоит разве что злодеев. Властную мадам Жене ещё можно назвать интересной, а вот её приспешники вроде Стефана Кодрона совсем унылые. Стефана не спасает даже мощный поступок в финале, который удивит многих зрителей. Жаль, что противника уровня Губернатора или Нигана сценаристы не придумали.

Франция — идеальный сеттинг для «Ходячих мертвецов»

Куда только ни заносило героев «Ходячих»: в разные штаты от Джорджии до Калифорнии, на Манхэттен и даже к побережью Мексики. Однако самой красивой локацией оказалась Франция. В спин-оффе Дэрил посетит уютные города у океана, забредёт в деревни и полюбуется Эйфелевой башней в Париже. Всё это выглядит исключительно хорошо.

В плане визуала критиковать стоит только графику. К примеру, в сериале есть эпизод, где ходячие выпадают из окон. Похоже, авторы поленились сбрасывать на землю манекены и просто нарисовали зомби — получилось плохо. К счастью, таких моментов мало, а с локациями и костюмами всё здорово.

Париж прекрасен Фото: AMC

«Дэрил Диксон»: стоит ли смотреть?

Если вы фанатели по «Ходячим мертвецам», но в какой-то момент забросили сериал, то «Дэрил Диксон» — отличный повод вернуться. Это хорошее шоу, где персонажи запоминаются, а диалоги интересно слушать. Неудивительно, что второй сезон уже снимают.

Понравилось

Интересный сюжет с элементами роуд-муви.

Много запоминающихся персонажей.

Дэрил растёт над собой.

Не понравилось