«Человек-паук 2» лидирует в свежем чарте Британии, но продажи ниже, чем у первой части

Глава портала GamesIndustry.biz Кристофер Дринг в социальных сетях рассказал, что физические версии «Человека-паука 2» ожидаемо заняли лидирующую позицию в чартах Британии.

Несмотря на это, продажи игры на 20% ниже, чем у God of War Ragnarok в 2022 году, но экшен Sony Santa Monica выходил на PS4, а вторая часть «Человека-паука» — только на PS5. Также Дринг подчеркнул, что продажи тайтла на дисках значительно ниже первой части, но без показателей в PS Store статистика бесполезна.

«Человек-паук 2» показал четвёртый крупнейший старт 2023 года, уступив только The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, EA Sports FC 24 и Hogwarts Legacy.

Британский чарт с 16 по 21 октября

«Человек-паук 2». Super Mario Bros. Wonder. EA Sports FC 24. Sonic Superstars. Asssassin's Creed Mirage. Mario Kart 8 Deluxe. Red Dead Redemption. Hogwarts Legacy. Minecraft для Nintendo Switch. Nintendo Switch Sports.