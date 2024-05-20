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Сборы мультфильма «Гарфилд» превысили $ 49 млн — ещё до премьеры в США и других странах

Сборы мультфильма «Гарфилд» превысили $ 49 млн — ещё до премьеры в США и других странах
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1 мая в некоторых странах Европы состоялась премьера мультфильма «Гарфилд» с Крисом Праттом в главной роли. За первые недели проката лента сумела заработать в кинотеатрах около $ 49 млн, хотя картина пока доступна лишь в 27 государствах.

Учитывая бюджет в $ 60 млн, для окупаемости мультфильму необходимо собрать как минимум $ 120 млн. Мировая премьера «Гарфилда» в Северной Америке, Великобритании, Италии и на других крупных рынках состоится 24 мая — уже за первую неделю лента может окупить свой бюджет.

Перезапуск «Гарфилда» рассказывает историю бродячего кота, которого подбирает и выхаживает молодой человек по имени Джон. Лента будет посвящена в том числе отцу кота по имени Ви, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво»).

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