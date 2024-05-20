Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дэнни Де Вито и Арнольд Шварценеггер сыграют в новом совместном фильме

Дэнни Де Вито и Арнольд Шварценеггер сыграют в новом совместном фильме
Комментарии

Голливудский актёр Дэнни Де Вито подтвердил, что совсем скоро он воссоединится с Арнольдом Шварценеггером в их новом совместном фильме. 79-летний артист заявил, что сейчас ведётся работа над сценарием для ленты, в которой он обязательно сыграет с Железным Арни.

Де Вито не стал делиться подробностями, отметив лишь, что прокатчиком картины выступит кинокомпания Warner Bros.

Мы давно хотели сделать что-то вместе и говорили об этом какое-то время. Мы придумали кое-что, уже ведётся работа над сценарием. Как только это произойдёт, мы узнаем, что это за проект. Это будет фильм для Warner Brothers.

Пока неясно, о каком именно проекте идёт речь. Это может быть как продолжение «Близнецов», так и совершенно новый фильм с участием двух звёзд Голливуда.

Материалы по теме
Дэнни Де Вито вернулся бы к роли Пингвина из «Бэтмена» с одним условием
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android