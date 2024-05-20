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Сценарист «Слова пацана» рассказал о своём финансовом положении после успеха сериала

Сценарист «Слова пацана» рассказал о своём финансовом положении после успеха сериала
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Сценарист «Слова пацана» и других проектов Андрей Золотарёв в интервью рассказал о своём материальном положении. По словам Золотарёва, чем интереснее проект, тем за него меньше заплатят, и так происходит всегда.

Более того, как отметил сценарист, после выхода и популярности шоу его финансовое положение особо лучше не стало.

Я москвич, но при этом у меня есть только офис. Квартиру я снимаю, у меня нет жилья своего. Наверное, если бы хотел разбогатеть, то разбогател бы, думаю. Если бы у меня была задача просто нарубить капусты, может, пришёл бы и сказал: «Ребята, я на свободный рынок выхожу, давайте любую чушь сейчас пишем за огромные бабки, приходите».

Также Золотарёв считает, что индустрии не хватает талантливых сценаристов. Их дефицит связан с тем, что продюсеры, работающие над проектами, не относятся к ним с должным уважением.

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