Вышел первый трейлер детективного сериала «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил дебютный трейлер сериала «Плевако», который выйдет до конца этого года.

Многосерийный детектив расскажет об известном российском адвокате и ораторе второй половины XIX века. Фёдор Плевако легко выигрывает дела в суде, в то же время не гнушаясь участием в кулачных боях в криминальных районах. Всё меняется, когда ему решается отомстить известная воровка Соня Ручка.

Видео доступно на YouTube-канале PREMIER. Права на видео принадлежат PREMIER.

Главную роль в сериале исполнит Сергей Безруков, а режиссёром и автором сценария «Плевако» стала его жена Анна Матисон. В съёмках также приняли участие Николай Шрайбер («Триггер», «Вампиры средней полосы»), Ольга Лерман («Поехавшая»), Даниил Воробьёв («Гром. Трудное детство», «Конец света» и другие.