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Android 15 увеличит время работы смартфонов сразу на три часа — Google

Android 15 увеличит время работы смартфонов сразу на три часа — Google
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Компания Google поделилась новыми деталями Android 15 — новейшей версии самой популярной мобильной операционной системы в мире. На конференции I/O 2024 разработчики заявили, что будущая ОС серьёзно улучшит автономность устройств: речь идёт сразу о трёх дополнительных часах службы некоторых устройств от одного заряда.

Как сообщили в Google, специально для Android 15 разработчики переписали часть кода, отвечающую за переход устройств в режим энергосбережения в моменты неактивности. Первые тесты показали, что устройства на новой ОС потребляют куда меньше энергии, чем раньше, что приводит к увеличению автономности.

Релиз Android 15 состоится осенью 2024 года. Помимо увеличения срока работы от одного заряда, в ОС также появится датчик срока службы чипа памяти и многие другие функции. О них в Google расскажут ближе к выходу апдейта.

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