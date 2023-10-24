В UFC 5 от EA Sports показали бой Мохаммеда Али и Майка Тайсона

23 октября UFC 5 вышла в раннем доступе. Обладатели расширенного издания уже могут начать играть в симулятор единоборств от Electronic Arts — за три дня до релиза. В честь этого издание IGN выпустило девять минут геймплея, в котором показало поединок между двумя легендарными боксёрами: Мохаммедом Али и Майком Тайсоном.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

В ролике можно оценить в том числе графику новинки, систему реалистичного взаимодействия между бойцами и улучшенные повторы, позволяющие взглянуть на бой с разных ракурсов. По итогам небольшого боя победу в двух раундах одержал Мохаммед Али, нокаутировав своего оппонента.

Полноценный релиз UFC 5 состоится 27 октября на PS5 и Xbox Series. Разработчики обещают поддерживать игру испытаниями и другими ивентами, приуроченными к реальным турнирам UFC.