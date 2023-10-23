UFC 5 от EA Sports вышла в раннем доступе

23 октября UFC 5 вышла в раннем доступе на PlayStation 5 и Xbox Series. К игре уже могут приступить обладатели расширенного издания проекта. К тому же они получили дополнительных бойцов: Фёдора Емельяненко, Майка Тайсона, Мохаммеда Али, альтер-эго Брюса Ли и некоторые другие бонусы.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports UFC. Права на видео принадлежат EA Sports.

UFC 5 стала первой частью в серии на движке Frostbite, который Electronic Arts уже давно использует для игр серии FIFA и недавней EA Sports FC. Новый проект сможет похвастаться системой реалистичного взаимодействия бойцов, улучшенными повторами и множеством других улучшений относительно четвёртой части серии.

Полноценный релиз UFC 5 состоится 27 октября на PS5 и Xbox Series. Разработчики обещают поддерживать игру испытаниями и другими ивентами, приуроченными к реальным турнирам UFC.