Блогер BadComedian назвал дату выхода фильма «Гонгофер» в высоком качестве

Известный блогер и кинокритик Евгений BadComedian Баженов объявил, что скоро на его канале с удалёнными обзорами выйдет качественная 4K-версия фильма «Гонгофер» 1992 года. По словам блогера, сейчас посмотреть ленту в хорошем качестве невозможно.

Как отметил Баженов, удалось раздобыть скан плёнки ленты в разрешении 1080p и поднять качество до 4K. Блогер сделал это самостоятельно. При этом у него даже получилось пообщаться с режиссёром картины Бахытом Килибаевым. Баженов сообщил, что у него выйдет интервью с постановщиком.

Качественная версия «Гонгофера» выйдет 31 октября на канале BadNotDead. Длительность оригинальной ленты составляет чуть больше полутора часов.

Видео доступно на YouTube-канале EvgenComedian. Права на видео принадлежат EvgenComedian.